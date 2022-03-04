Шольц призвал не поднимать вопрос вступления Украины и Грузии в Евросоюз

Вопрос вступления Украины и Грузии в Европейский союз не стоит поднимать в данный момент. Соответствующим мнением поделился немецкий канцлер Олаф Шольц.

Шольц сообщил, что в данный момент в первую очередь нужно преодолеть украинский кризис. По словам канцлера Германии, необходимо четко осознавать, что вступление Украины в Евросоюз имеет предпосылки. Однако немецкий политик подчеркнул, что считает этот вопрос не тем, о котором сейчас может идти речь.

Политик предложил сделать все возможное, чтобы перспективы украинского развития «были хорошими».

Немецкий канцлер ранее заявил, что санкционные пакеты западных государств в отношении России выполняют две задачи. По его словам, ограничительные меры являются инструментом давления на Москву. При этом Шольц добавил, что они открывают место для дипломатии.

Рестрикции в адрес Кремля начались после начала военной спецоперации на территории Украины. Основная цель военной миссии заключается в защите граждан Донбасса от агрессии киевского режима.

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