Шольц одной уловкой вывел «Северный поток-2» из планов США

В ходе минувших переговоров в Вашингтоне германский канцлер Олаф Шольц сумел вывести газовый проект «Северный поток-2» из антироссийского плана Соединенных Штатов. На это указал немецкий политолог Александр Сосновский.

Седьмого февраля глава Германии совершил рабочий визит в Белый дом, где принял участие в переговорах с президентом страны Джо Байденом. Комментируя встречу лидеров двух стран, Сосновский констатировал, что Шольц сумел сдержать напор американского коллеги и защитить интересы своей страны по «СП-2».

Для защиты этого проекта от нападок США германский канцлер задействовал своеобразную хитрость, заключающуюся в отсутствии какого-либо упоминания на переговорах с Байденом о нем.

«Шольц умудрился за все время ни разу не сказать, что ФРГ остановит «СП-2». Речь шла о том, что Германия будет вместе с США, но про газопровод ничего сказано не было», – обратил внимание политолог.

Эта риторическая уловка, задействованная лидером Германии, выходит, вывела проект из антироссийского плана американцев, считает Сосновский. Он объяснил такой подход Шольца отстаиванием национальных интересов своего государства, ведь слепое следование позиции Вашингтона по «СП-2» никто в Германии не поймет и не одобрит, передает «Экономика сегодня».

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