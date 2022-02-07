Шольц не стал раскрывать подробности возможных санкций в отношении России

Шольц не стал раскрывать подробности возможных санкций в отношении России Новости
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Берлин вместе с партнерами собираются предпринимать «необходимые меры» против Москвы, если произойдет эскалация украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц во время разговора с изданием Washington Post заявил, что у Берлина и его партнеров имеется четкая договоренность с американскими властями о транзите голубого топлива и энергетическом суверенитете Европы. По словам немецкого канцлера, стороны также договорились помогать Киеву. Он объяснил, что Германия будет вести активную борьбу за украинский транзит газа.

Канцлер Германии добавил, что будет рассматривать все варианты, если украинский транзит окажется под угрозой. Однако он добавил, что не станет раскрывать подробности. При этом ответ Берлина и его союзников будет единым и решительным, подчеркнул Шольц.

 
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