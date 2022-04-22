Шольц назвал два главных минуса резкого запрета поставок газа из России

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал

закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный

конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с

заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве

или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.