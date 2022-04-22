Шольц назвал два главных минуса резкого запрета поставок газа из России

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Резкий отказ от покупки российского газа не принесет мир на
Украину, а Германия не окажется в ситуации серьезного экономического кризиса,
заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.
Ранее канцлер в очередной раз прокомментировал вероятность
участия НАТО в вооруженном конфликте на Украине.
«Это (невмешательство НАТО военными силами) остается так. Мы все
едины в этом —масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне», —
заявил Шольц, добавив, что Запад един в поддержке Киева деньгами и оружием.
Кроме того, по мнению канцлера, «Россия не должна одержать
победу». Цель Европы и США — оставить Москву «за международным правом».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила
к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами —
руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации
конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал
закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный
конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с
заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве
или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.