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    Шольц назвал два главных минуса резкого запрета поставок газа из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шольц назвал два главных минуса резкого запрета поставок газа из России

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    globallookpress/Schacht, Henning

    Резкий отказ от покупки российского газа не принесет мир на
    Украину, а Германия не окажется в ситуации серьезного экономического кризиса,
    заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

    Ранее канцлер в очередной раз прокомментировал вероятность
    участия НАТО в вооруженном конфликте на Украине.

    «Это (невмешательство НАТО военными силами) остается так. Мы все
    едины в этом —масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне», —
    заявил Шольц, добавив, что Запад един в поддержке Киева деньгами и оружием.

    Кроме того, по мнению канцлера, «Россия не должна одержать
    победу». Цель Европы и США — оставить Москву «за международным правом».

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила
    к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами —
    руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации
    конфликта со стороны ВСУ.

    Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал
    закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный
    конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с
    заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве
    или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

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