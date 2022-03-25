Шольц: газовые договоры с Россией предусматривают оплату в евро и долларах

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Евросоюз выступает
против требований России платить за газ в рублях, так как договоры о поставках
предусматривают расчет в евро и долларах. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф
Шольц.

Российский
президент Владимир Путин заявил, что страна намерена отказаться принимать
оплату за природный газ в скомпрометировавших себя валютах. В число последних
входят евро и доллары.

«Мы до сих пор
исходим из того, что договоры, которые были заключены, предусматривают оплату в
евро или долларах», — заявил немецкий лидер.

Шольц признал, что
западная сторона ощущает негативные последствия антироссийских санкций.
Ограничения привели к значительному подорожанию энергоносителей и продуктов
питания во многих европейских странах. Канцлер добавил, что вопрос об обратном
эффекте санкций особенно коснулся государств, которые зависят от импорта нефти,
угля и газа, передает телеканал «360». 

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