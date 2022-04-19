Шойгу заявил о последовательном выполнении плана по освобождению Донбасса

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Вооруженные силы России последовательно выполняют задачи по
освобождению территорий Донбасса от украинских войск и националистических формирований,
заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он также подчеркнул, что параллельно с боевыми задачами
российская армия проводит мероприятия по нормализации мирной жизни в освобожденных
населенных пунктах.
«Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и
Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной
жизни», — сказал Шойгу.
По словам министра, задействованные в спецоперации военные проявляют
мужество и героизм при исполнении воинского долга.
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