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    Шойгу заявил о последовательном выполнении плана по освобождению Донбасса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шойгу заявил о последовательном выполнении плана по освобождению Донбасса

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    MOD Russia/via Globallookpress.com

    Вооруженные силы России последовательно выполняют задачи по
    освобождению территорий Донбасса от украинских войск и националистических формирований,
    заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    Он также подчеркнул, что параллельно с боевыми задачами
    российская армия проводит мероприятия по нормализации мирной жизни в освобожденных
    населенных пунктах.

    «Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и
    Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной
    жизни», — сказал Шойгу.

    По словам министра, задействованные в спецоперации военные проявляют
    мужество и героизм при исполнении воинского долга.

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