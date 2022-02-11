Шойгу: тема оставленного в Афганистане оружия НАТО не должна отходить на второй план

Москва обеспокоена ситуацией с вооружением стран НАТО, которое было оставлено в Афганистане после сворачивания военной миссии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

По его словам, эта тема не должна отходить на второй план. Шойгу не исключает, что западное оружие может быть использовано террористами.

«Хотелось бы также напомнить о печальном опыте накачивания оружием отдельных государств. Напомню, что в Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов», — сказал министр.

Ранее Шойгу также призвал Запад прекратить поставки вооружения на Украину. Он уверен, что такой шаг позволит снизить напряженность.

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