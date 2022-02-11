Шойгу: тема оставленного в Афганистане оружия НАТО не должна отходить на второй план

Шойгу: тема оставленного в Афганистане оружия НАТО не должна отходить на второй план Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Москва обеспокоена ситуацией с вооружением стран НАТО, которое было оставлено в Афганистане после сворачивания военной миссии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

По его словам, эта тема не должна отходить на второй план. Шойгу не исключает, что западное оружие может быть использовано террористами.

«Хотелось бы также напомнить о печальном опыте накачивания оружием отдельных государств. Напомню, что в Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на 80 миллиардов», — сказал министр.

Ранее Шойгу также призвал Запад прекратить поставки вооружения на Украину. Он уверен, что такой шаг позволит снизить напряженность.

 
загрузка...
 
Афганистан Британия НАТО Шойгу
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru