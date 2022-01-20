Шойгу: российские войска получили свыше 5000 единиц вооружения и техники в 2021 году

Более 5000 новых и модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники поступили в российские войска в 2021 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в 2021 году оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением повысилась до 89,1%, а армии и флота — до 71,2%.

«От промышленности получены 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами», — отметил Шойгу.

Помимо этого, в войска поступили четыре модернизированных стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь», а также три береговых ракетных комплекса «Бастион» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Ранее сообщалось, что новейший малый ракетный корабль «Циклон» завершает заводские ходовые испытания и вскоре значительно усилит мощь ВМФ РФ, передает RT.

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