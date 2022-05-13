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    Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

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    MOD Russia/via Globallookpress.com

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба Пентагона.

    Главной темой диалога стала ситуация на Украине, где проводится специальная операция Вооруженных сил РФ.

    Ранее глава минобороны США заявлял, что в Североатлантическом альянсе нет желающих ввязываться в вооруженное противостояние с Россией. Этот конфликт, по его мнению, «перерастет в другую разновидность борьбы, и никто не хотел бы это увидеть».

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