Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба Пентагона.
Главной темой диалога стала ситуация на Украине, где проводится специальная операция Вооруженных сил РФ.
Ранее глава минобороны США заявлял, что в Североатлантическом альянсе нет желающих ввязываться в вооруженное противостояние с Россией. Этот конфликт, по его мнению, «перерастет в другую разновидность борьбы, и никто не хотел бы это увидеть».
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