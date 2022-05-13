Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

Ранее глава минобороны США заявлял, что в Североатлантическом альянсе нет желающих ввязываться в вооруженное противостояние с Россией. Этот конфликт, по его мнению, «перерастет в другую разновидность борьбы, и никто не хотел бы это увидеть».