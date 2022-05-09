Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

Подписывайтесь на новости RNT24 в
День Победы знаменует незыблемый подвиг народа, который внес огромный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. С таким поздравлением обратился министр обороны Сергей Шойгу к ветеранам и военнослужащим.
Подвиг людей, освободивших человечество от нацизма, никогда не будет забыт, отметил он. Россия и ее народ всегда будут помнить, какую цену пришлось заплатить отцам и дедам за свободу и независимость Отечества. Поздравлением опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«77 лет отделяют нас от 9 мая 1945 г. — знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира! Для нас, для всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма», — отметил Шойгу.
По случаю Дня Победы глава ведомства также опубликовал приказ. Согласно ему, в 22:00 по местному времени в ряде городов России будет запущен артиллерийский салют.