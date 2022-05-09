Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

«77 лет отделяют нас от 9 мая 1945 г. — знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира! Для нас, для всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма», — отметил Шойгу.