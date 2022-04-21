Шойгу назвал Мариуполь столицей националистов из «Азова»*

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Город Мариуполь является столицей националистов «Азова»*,
заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, передает РИА Новости, сам населенный пункт уже
освобожден, однако боевики остаются на территории завода «Азовсталь».
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава
оборонного ведомства доложил, что сейчас на территории мариупольского
предприятия блокированы более 2000 бойцов нацбата. Среди них, уточнил Шойгу,
есть и иностранные наемники.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Азовсталь»
полностью перейдет под контроль российских военных в течение дня.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила
к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами —
руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях
эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал
закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный
конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с
заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве
или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.
*«Азов» — против членов организации возбуждено уголовное дело
в России.