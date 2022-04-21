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    Шойгу назвал Мариуполь столицей националистов из «Азова»*

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шойгу назвал Мариуполь столицей националистов из «Азова»*

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    MOD Russia/via Globallookpress.com

    Город Мариуполь является столицей националистов «Азова»*,
    заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, передает РИА Новости, сам населенный пункт уже
    освобожден, однако боевики остаются на территории завода «Азовсталь».

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава
    оборонного ведомства доложил, что сейчас на территории мариупольского
    предприятия блокированы более 2000 бойцов нацбата. Среди них, уточнил Шойгу,
    есть и иностранные наемники.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «Азовсталь»
    полностью перейдет под контроль российских военных в течение дня.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила
    к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами —
    руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях
    эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал
    закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный
    конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с
    заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве
    или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

    *«Азов» — против членов организации возбуждено уголовное дело
    в России.

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