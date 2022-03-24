Шойгу на совещании обсудил работу предприятий ОПК в условиях санкционного давления Запада

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с
представителями предприятий ОПК по теме выполнения гособоронзаказа в условиях
санкционного давления Запада на российскую оборонную промышленность.
Согласно информации оборонного ведомства, в ходе совещания
были выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг
сообщения СМИ о плохом самочувствии Шойгу, подчеркнув, что у министра сейчас
нет времени для медийной активности.
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