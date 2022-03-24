Шойгу на совещании обсудил работу предприятий ОПК в условиях санкционного давления Запада

Globallookpress.com/MOD Russia Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Globallookpress.com/MOD Russia

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с
представителями предприятий ОПК по теме выполнения гособоронзаказа в условиях
санкционного давления Запада на российскую оборонную промышленность.

Согласно информации оборонного ведомства, в ходе совещания
были выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг
сообщения СМИ о плохом самочувствии Шойгу, подчеркнув, что у министра сейчас
нет времени для медийной активности.

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