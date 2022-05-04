Шойгу: любой транспорт с вооружением НАТО на Украине является законной целью ВС РФ

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Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с вооружением или средствами для нужд ВСУ, рассматривается российскими военными как законная цель для поражения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что подразделения российских войск в ходе специальной военной операции на Украине продолжат выполнять все боевые задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным.
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