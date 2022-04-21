Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя от националистов

Шойгу доложил Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине. Министр сообщил президенту об установлении полного контроля над Мариуполем и назвал город столицей националистического «Азова» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело). Сам город удалось освободить, но в «Азовстали» остаются боевики, заявил Шойгу.