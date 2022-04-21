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    Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя от националистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя от националистов

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     MOD Russia/via Globallookpress.com

    Российские военные установили полный контроль в Мариуполе. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

    Шойгу доложил Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине. Министр сообщил президенту об установлении полного контроля над Мариуполем и назвал город столицей националистического «Азова» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело). Сам город удалось освободить, но в «Азовстали» остаются боевики, заявил Шойгу.

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