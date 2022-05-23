Шнуров сообщил о возобновлении концертов группировки «Ленинград»

«Я три года ждал, что кто-нибудь возьмет нашу интонацию и начнет нести тот драйв, ту энергию, которой так не хватает современному слушателю. И ничего. Приходится выходить на сцену», — заявил Шнуров на пресс-конференции в ТАСС.