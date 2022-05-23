Шнуров сообщил о возобновлении концертов группировки «Ленинград»

Музыкант Сергей Шнуров заявил о возобновлении канцерной деятельности группировки «Ленинград». Коллектив выступит в московских «Лужниках» 10 сентября.
По словам Шнурова, о полном возвращении группировки к концертной деятельности пока что речи не идет, мероприятие запланировано лишь как «единоразовое событие». В концерте примет участие огромное количество подпевающих девушек, в том числе из старого состава группы.
«Я три года ждал, что кто-нибудь возьмет нашу интонацию и начнет нести тот драйв, ту энергию, которой так не хватает современному слушателю. И ничего. Приходится выходить на сцену», — заявил Шнуров на пресс-конференции в ТАСС.
Группа «Ленинград» появилась в 1997 году. В 2008 году Сергей Шнуров уже говорил, что группа распалась, а спустя два года «Ленинград» начал выпускать новые песни. В марте 2019 года музыкант объявил, что коллектив выступит с прощальным турне.