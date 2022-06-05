Шнуров назвал причину возрождения «Ленинграда»

Известная российская группа «Ленинград» возобновляет свою работу после трехлетнего перерыва. Чем обусловлено такое решение, рассказал лидер музыкального коллектива Сергей Шнуров.
Известно, что «Ленинград» прекратил концертную деятельность еще в 2019 году, выступив с последним туром. Шнуров тогда объяснял приостановку деятельности группы тем, что ее творчество уже не считали актуальным. Однако, по словам музыканта, из-за отсутствия коллектива «сильно не хватает той эмоции», которую дает «Ленинград», передает Teleprogramma.pro.
«За два года, пока нас не было, не услышал ничего подобного. Так что за два с лишних года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать, как тузик грелку!» — поделился Шнуров.
Ранее лидер «Ленинграда» высказался об артистах, покинувших Россию. По мнению Шнурова, уехавшие из страны звезды предали своих зрителей.