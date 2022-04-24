Шмыгаль: Украина и США обсуждают использование замороженных активов России

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Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что власти страны
ведут переговоры с Соединенными Штатами и другими западными государствами об
использовании замороженных российских активов.
«У нас идут эти переговоры с США, со всеми нашими партнерами. Это очень важный международный вопрос, задача и цель — найти решение, как задействовать эти замороженные активы для финансирования восстановления Украины», — рассказал Шмыгаль в интервью американскому телеканалу CBS.
Украинский премьер провел встречи в Вашингтоне с госсерктеарем
США Энтони Блинкеном и советником президента Джейком Салливаном, темой
разговора стала американская помощь Киеву и продолжение давления на РФ.
Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по
защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением
санкций и заморозкой валютных резервов РФ. Многие политики в ЕС призвали
отказаться от поставок энергоносителей из России. Эксперты по прошествии
некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не
сумели оказать негативное влияние на российскую экономику.