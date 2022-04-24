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    Шмыгаль: Украина и США обсуждают использование замороженных активов России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шмыгаль: Украина и США обсуждают использование замороженных активов России

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    globallookpress.com/Britta Pedersen/dpa

    Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что власти страны
    ведут переговоры с Соединенными Штатами и другими западными государствами об
    использовании замороженных российских активов.

    «У нас идут эти переговоры с США, со всеми нашими партнерами. Это очень важный международный вопрос, задача и цель — найти решение, как задействовать эти замороженные активы для финансирования восстановления Украины», — рассказал Шмыгаль в интервью американскому телеканалу CBS.

    Украинский премьер провел встречи в Вашингтоне с госсерктеарем
    США Энтони Блинкеном и советником президента Джейком Салливаном, темой
    разговора стала американская помощь Киеву и продолжение давления на РФ.

    Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по
    защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением
    санкций и заморозкой валютных резервов РФ. Многие политики в ЕС призвали
    отказаться от поставок энергоносителей из России. Эксперты по прошествии
    некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не
    сумели оказать негативное влияние на российскую экономику.

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