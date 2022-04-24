Шмыгаль: Украина и США обсуждают использование замороженных активов России

Россия 24 числа приступила к проведению спецоперации по

защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением

санкций и заморозкой валютных резервов РФ. Многие политики в ЕС призвали

отказаться от поставок энергоносителей из России. Эксперты по прошествии

некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не

сумели оказать негативное влияние на российскую экономику.