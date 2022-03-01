«Шли, опустив глаза»: группу украинских военнопленных привели на Аллею ангелов в Донбассе

Силы Донецкой Народной Республики привели группу украинских солдат, взятых в плен, на Аллею ангелов в Донецке, где увековечена память детей, погибших в Донбассе за время гражданской войны. Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале эксперта по межнациональным отношениям Германа Владимирова.

На кадрах ролика видно, как группа украинских солдат, насчитывающая несколько десятков человек, следует к мемориальному комплексу «Аллея ангелов», расположенному в центре Донецка. Этот памятник жертвам украинской агрессии увековечил в граните имена детей, погибших за время внутриукраинского конфликта, а это сотни записей.

Стоя перед мемориалом, многие солдаты ВСУ не скрывают своего стыда, опуская глаза. Впрочем, есть и те, кто, судя по всему, не испытывает каких-либо эмоций.

Характерно, что в самом начале войны в Донбассе, нечто похожее уже происходило. В августе 2014 года несколько сотен украинских военнопленных провели по центру Донецка. Тогда многие солдаты ВСУ клялись, что больше не притронутся к оружию. Однако спустя восемь лет стало окончательно ясно, что те обещания были пустыми словами.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях ✅ ВКонтакте ✅ Одноклассники ✅ Telegram ✅ Яндекс.Дзен

загрузка...