Школы Приамурья отменят обязательное изучение второго иностранного языка с 1 сентября

Ученики первых и пятых классов каждой школы Приамурья начнут учиться по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам с 1 сентября.
Соответствующую информацию озвучили в рамках регионального родительского собрания по актуальным вопросам внедрения обновленных ФГОС. В новом учебном году 9850 учеников первых классов и 10355 пятых приступят к учебе по измененной программе.
«Федеральный образовательный стандарт — это документ, утвержденный на федеральном уровне, в котором определено содержание образования (чему мы учим детей), результаты (что ребенок должен знать), условия, которые должны быть созданы в школе, и отдельные единицы образовательного контента», — цитирует замминистра образования и науки Амурской области Элину Поцелуеву интернет-портал Gazeta-bam.ru.
Серьезных изменений введено не будет. Самыми яркими станут отмена обязательного изучения второго иностранного языка и сокращение учебного года на одну неделю.