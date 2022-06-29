Школы Приамурья отменят обязательное изучение второго иностранного языка с 1 сентября

«Федеральный образовательный стандарт — это документ, утвержденный на федеральном уровне, в котором определено содержание образования (чему мы учим детей), результаты (что ребенок должен знать), условия, которые должны быть созданы в школе, и отдельные единицы образовательного контента», — цитирует замминистра образования и науки Амурской области Элину Поцелуеву интернет-портал Gazeta-bam.ru.