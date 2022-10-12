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Школы искусств Марий Эл получили новое оборудование и музыкальные инструменты

Школы искусств Марий Эл получили новое оборудование и музыкальные инструменты
Photo by Providence Doucet on Unsplash

Новые музыкальные инструменты и учебные материалы поступили в школы искусств Республики Марий Эл. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Коллекция четырех школ искусств пополнилась новыми роялями, баянами, струнными и духовыми инструментами, а также оборудованием и материалами для обучения. Так, в общей сложности дети будут заниматься на 60 новых музыкальных инструментах, сообщает интернет-журнал «Кидшер».

«Безусловно, новые инструменты — это залог новых творческих достижений», — отметил и.о. главы Минкультуры Марий Эл Константин Иванов.

Всего же в учреждения допобразования привезли несколько сотен единиц новинок. Их закупили в рамках нацпроекта «Культура».

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