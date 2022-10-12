Школы искусств Марий Эл получили новое оборудование и музыкальные инструменты

Коллекция четырех школ искусств пополнилась новыми роялями, баянами, струнными и духовыми инструментами, а также оборудованием и материалами для обучения. Так, в общей сложности дети будут заниматься на 60 новых музыкальных инструментах, сообщает интернет-журнал «Кидшер».