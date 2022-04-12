Школы и детские сады на Сахалине были эвакуированы из-за сообщений о взрывчатке

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Сообщения о
минировании зданий поступили на электронные адреса школ, детских
садов, социальных и административных учреждений Сахалина утром 11 апреля. Об
этом пишет astv.ru.
Все люди,
находившиеся в зданиях, относительно которых появились сообщения о минировании,
были эвакуированы. Спецслужбы провели обследование мест предполагаемого
местонахождения взрывчатки. Подобная эвакуация происходила одновременно на юге
и севере островного региона.
Ранее стало
известно, что с 11 апреля школы и детские сады снова заработают в Мелитополе,
передает телеканал «360». Также в городе с 4 апреля вновь открылись вузы. Населенный пункт контролируется
ВС РФ с 24 февраля.
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