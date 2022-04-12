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    Школы и детские сады на Сахалине были эвакуированы из-за сообщений о взрывчатке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Сообщения о
    минировании зданий поступили на электронные адреса школ, детских
    садов, социальных и административных учреждений Сахалина утром 11 апреля. Об
    этом пишет astv.ru.

    Все люди,
    находившиеся в зданиях, относительно которых появились сообщения о минировании,
    были эвакуированы. Спецслужбы провели обследование мест предполагаемого
    местонахождения взрывчатки. Подобная эвакуация происходила одновременно на юге
    и севере островного региона.

    Ранее стало
    известно, что с 11 апреля школы и детские сады снова заработают в Мелитополе,
    передает телеканал «360». Также в городе с 4 апреля вновь открылись вузы. Населенный пункт контролируется
    ВС РФ с 24 февраля.

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