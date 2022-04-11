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    Школы и детские сады Мелитополя возобновят работу с 11 апреля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com/PD

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    pixabay.com/PD

    Учебные заведения в Мелитополе, который в настоящий момент
    контролируют российские военнослужащие, возобновят свою работу с 11 апреля.
    Соответствующее заявление сделала мэр города Галина Данильченко.

    Мелитополь находится под контролем солдат Вооруженных сил России
    с 24 февраля. При этом с 4 апреля в городе открылись вузы, колледжи и
    технические училища. По словам Данильченко, местные власти сделают все, чтобы
    дети смогли без проблем закончить учебный год, передает РИА Новости.

    «11 апреля мы открываем школы и детские садики, для того
    чтобы дети смогли закончить учебный год, закончить программу обучения и,
    естественно, перейти в следующие классы», — заявила мэр Мелитополя.

    Недавно сообщалось, что солдаты Народной милиции Луганской Народной
    Республики продолжают призывать украинских военных добровольно сложить оружие.
    С этой целью они отправляют им агитационные снаряды, содержащие инструкцию для выхода
    к ВС РФ.

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