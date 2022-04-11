Школы и детские сады Мелитополя возобновят работу с 11 апреля

Мелитополь находится под контролем солдат Вооруженных сил России

с 24 февраля. При этом с 4 апреля в городе открылись вузы, колледжи и

технические училища. По словам Данильченко, местные власти сделают все, чтобы

дети смогли без проблем закончить учебный год, передает РИА Новости.