Школы и детские сады Мелитополя возобновят работу с 11 апреля

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Учебные заведения в Мелитополе, который в настоящий момент
контролируют российские военнослужащие, возобновят свою работу с 11 апреля.
Соответствующее заявление сделала мэр города Галина Данильченко.
Мелитополь находится под контролем солдат Вооруженных сил России
с 24 февраля. При этом с 4 апреля в городе открылись вузы, колледжи и
технические училища. По словам Данильченко, местные власти сделают все, чтобы
дети смогли без проблем закончить учебный год, передает РИА Новости.
«11 апреля мы открываем школы и детские садики, для того
чтобы дети смогли закончить учебный год, закончить программу обучения и,
естественно, перейти в следующие классы», — заявила мэр Мелитополя.
Недавно сообщалось, что солдаты Народной милиции Луганской Народной
Республики продолжают призывать украинских военных добровольно сложить оружие.
С этой целью они отправляют им агитационные снаряды, содержащие инструкцию для выхода
к ВС РФ.