Школьница из Челябинска назвала Зеленского «лопухом» в отправленном на фронт письме

Юная ученица одной из школ Аргаяшского района Челябинской области отправила трогательное письмо военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации. Однако в своем тексте девочка также высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском, передает «Аргаяш-Медиа».
«Россия самая лучшая! Мы сможем! Зеленский лопух!» — написала пятиклассница.
Девочка также обратилась к военнослужащим России, попросив их вернуться домой живыми и здоровыми, так как на Родине их очень ждут близкие.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.