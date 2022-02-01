Школьников Ленобласти отправили на внеплановые каникулы

Всех учеников школ Ленинградской области планируется отпустить на внеплановые каникулы. Решение было принято оперативным штабом.

Каникулы продлятся с 7 по 20 февраля. Сообщается, что губернатор региона может подписать соответствующее распоряжение в ближайшее время. Также известно, что на территории Ленобласти из-за омикрон-штамма коронавируса до 20 февраля будет приостановлена работа учреждений допобразования.

Согласно оперативным данным, за минувшие сутки в Ленобласти был зафиксирован всего 1251 случай заражения коронавирусом. Однако показатели заболеваемости в Петербурге значительно превышают данные из близлежащего региона.

Только за 24 часа коронавирус был обнаружен у 13 619 жителей Северной столицы. Губернатор Александр Беглов обещал, что Северная столица достигнет коллективного иммунитета к середине января 2022 года, однако обстановка с COVID-19 в Петербурге по сей день остается напряженной.

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