Школьники Ямала прошли в финал международного фестиваля «ТехноСтрелка»

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Ученики из Пуровского района прошли в финал международного фестиваля «ТехноСтрелка». Отборочный тур состоялся в марте текущего года, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на департамент образования.
Фестиваль включает в себя четыре направления. Школьники проявляют себя в естественно-научном хакатоне «ЭкоBATTLE», медиахакатоне MediaLight, хакатоне IT-Education Hack и хакатоне по имитационному моделированию CityLogic.
В финал «ТехноСтрелки» вышли школьники из Уренгоя. Команда из Тарко-Сале «#КРАЙНЕСЕВЕРНЫЕ» стала лучшей в отборе медиахакатона. Ребята поедут отстаивать честь Ямала в Нижний Новгород.
В конце марта жители Новоуренгоя представляли ЯНАО на чемпионате России по армрестлингу. Спортсмены завоевали второе место в двух квалификациях.
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