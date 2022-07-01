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Школьники подмосковного Реутова узнали «главную военную тайну» от ветеранов боевых действий

pxhere.com
pxhere.com

Участники локальных конфликтов рассказали школьникам из подмосковного Реутова, в чем же заключается «главная военная тайна».

День ветеранов боевых действий, который в России неофициально назначен на 1 июля, в Реутове отметили возложением цветов к Вечному огню. Депутаты «Единой России», молодогвардейцы, ветераны, а также представители молодежи почтили память павших минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации Реутова.

На встрече со школьниками ветераны боевых действий поделились воспоминаниями о событиях дней минувших. По их словам, «главной военной тайной» является преданность Отечеству и беззаветное служение Родине.

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RusNewsToday24
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