Школьники подмосковного Реутова узнали «главную военную тайну» от ветеранов боевых действий

День ветеранов боевых действий, который в России неофициально назначен на 1 июля, в Реутове отметили возложением цветов к Вечному огню. Депутаты «Единой России», молодогвардейцы, ветераны, а также представители молодежи почтили память павших минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации Реутова.