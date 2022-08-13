Школьники освобожденных территорий Украины через 5 лет в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ

Единый государственный экзамен станет обязательным для школьников на освобожденных территориях Украины через 5 лет, сообщили в Министерстве просвещения России.
«Мы приняли решение, что пять лет Единый государственный экзамен можно (для выпускников школ из ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) сдавать добровольно, если вы хотите», — сообщил министр Сергей Кравцов.
Политик отметил, что школьники на освобожденных территориях смогут продолжить изучать украинский язык как родной или в виде факультатива. Также он высказался о системе киевского образования. Кравцов отметил, что Украина готовила из школьников гастарбайтеров для европейских стран.