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Школьники освобожденных территорий Украины через 5 лет в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ

Школьники освобожденных территорий Украины через 5 лет в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ
pxhere.com

Единый государственный экзамен станет обязательным для школьников на освобожденных территориях Украины через 5 лет, сообщили в Министерстве просвещения России.

«Мы приняли решение, что пять лет Единый государственный экзамен можно (для выпускников школ из ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) сдавать добровольно, если вы хотите», — сообщил министр Сергей Кравцов.

Политик отметил, что школьники на освобожденных территориях смогут продолжить изучать украинский язык как родной или в виде факультатива. Также он высказался о системе киевского образования. Кравцов отметил, что Украина готовила из школьников гастарбайтеров для европейских стран.

Донбасс егэ минпросвещения россии
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