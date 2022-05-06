Школьники из ЯНАО привезли со Всероссийской олимпиады 11 медалей

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали сразу 11 детей Ямала. Информацией об этом поделился «Красный Север».
Благодаря региональной программе «ЯНАОлимп» школьники смогли пройти подготовку в ВУЗах и образовательных центрах страны. Поездка была оплачена за счет сертификата. Ученикам 7-10 классов было выделено по 150 тысяч рублей, а ученикам 11 классов по 90 тысяч рублей.
Лучшими на олимпиаде по ОБЖ стали Алина Шафикова и Дамир Мусин. Призовые места по этой дисциплине заняли еще четыре ученика школы: Шамиль Валеев, Владислава Климова, Александра Краева и Валерия Немова.
Новоуренгойцы Роберт Яшкин и Матвей Ставкин стали призерами олимпиады по экономике. Также их землячка Кристина Малежик оказалась в числе лучших по физической культуре.
Гимназист Мартин Мюллер взял титул призера олимпиады по немецкому языку в Надыме. В Салехарде призером стал Максим Сорочкин, который изучает французский язык.
По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова победители в призеры олимпиады получат 300 и 150 тысяч рублей. Кроме того, они смогут поступить в ВУЗы без экзаменов.