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    Школьники из ЯНАО привезли со Всероссийской олимпиады 11 медалей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Школьники из ЯНАО привезли со Всероссийской олимпиады 11 медалей

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    pixabay.com

    Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали сразу 11 детей Ямала. Информацией об этом поделился «Красный Север».

    Благодаря региональной программе «ЯНАОлимп» школьники смогли пройти подготовку в ВУЗах и образовательных центрах страны. Поездка была оплачена за счет сертификата. Ученикам 7-10 классов было выделено по 150 тысяч рублей, а ученикам 11 классов по 90 тысяч рублей.

    Лучшими на олимпиаде по ОБЖ стали Алина Шафикова и Дамир Мусин. Призовые места по этой дисциплине заняли еще четыре ученика школы: Шамиль Валеев, Владислава Климова, Александра Краева и Валерия Немова. 

    Новоуренгойцы Роберт Яшкин и Матвей Ставкин стали призерами олимпиады по экономике. Также их землячка Кристина Малежик оказалась в числе лучших по физической культуре.

    Гимназист Мартин Мюллер взял титул призера олимпиады по немецкому языку в Надыме. В Салехарде призером стал Максим Сорочкин, который изучает французский язык.

    По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова победители в призеры олимпиады получат 300 и 150 тысяч рублей. Кроме того, они смогут поступить в ВУЗы без экзаменов.

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