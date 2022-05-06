Школьники из ЯНАО привезли со Всероссийской олимпиады 11 медалей

Благодаря региональной программе «ЯНАОлимп» школьники смогли пройти подготовку в ВУЗах и образовательных центрах страны. Поездка была оплачена за счет сертификата. Ученикам 7-10 классов было выделено по 150 тысяч рублей, а ученикам 11 классов по 90 тысяч рублей.