Школьники из Ямала заняли 11 призовых мест на всероссийской олимпиаде

Ямальские школьники показали лучший результат за последние семь лет. Победителями олимпиады по ОБЖ стали двое учеников школы №8 города Ноябрьска. Призовые места по этому предмету заняли еще четверо ямальцев. Жители Нового Уренгоя стали призерами сразу двух олимпиад: по физической культуре и экономике. Учащиеся школ Салехарда и Надыма получили титул призера олимпиад по немецкому и французскому языкам.