Школьники из Ямала заняли 11 призовых мест на всероссийской олимпиаде

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Учащиеся школ Ямала стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Дети заняли сразу 11 призовых мест, два из которых — первые, сообщает издание «Красный север».
Ямальские школьники показали лучший результат за последние семь лет. Победителями олимпиады по ОБЖ стали двое учеников школы №8 города Ноябрьска. Призовые места по этому предмету заняли еще четверо ямальцев. Жители Нового Уренгоя стали призерами сразу двух олимпиад: по физической культуре и экономике. Учащиеся школ Салехарда и Надыма получили титул призера олимпиад по немецкому и французскому языкам.
Все участники олимпиад прошли учебно-тренировочные сборы в рамках новой региональной программы «ЯНАОлимп». Учащиеся школ прошли подготовку в высших учебных заведениях страны за счет специальных сертификатов. Отмечается, что победители и призеры всероссийских олимпиад получают возможность поступить в любой вуз без предварительной сдачи экзаменов. Кроме того, они получат финансовое поощрение от властей региона.