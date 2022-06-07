Школьники из Тынды во время рыбалки спасли краснокнижного лебедя

Раненого краснокнижного лебедя поймали во время рыбалки девятиклассники из Тынды. Теперь специалисты займутся восстановлением редкой птицы.
Ученики гимназии №2 Алексей Перелевко и Владимир Котеленец обнаружили лебедя в кустах на острове посреди реки Тында. Подростки связались с эколого-биологическим отделом Центра детского творчества, потому что птица оказалась раненой — ветеринары позже констатировали у найденыша ушиб правого крыла, сообщает Gazeta-bam.ru.
«Его судьба предопределена. Лебедя направят в Благовещенск в управление по охране животного мира, откуда, набравшись сил, он будет выпущен на волю», — пояснил специалист управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Павел Корчевой.
Ранее орнитолог Иван Краснов из подмосковного поселка Быково при помощи черешни поймал сбежавшего попугая. Жако Карлуша самостоятельно открыл клетку и пытался покинуть хозяйский дом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».