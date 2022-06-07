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Школьники из Тынды во время рыбалки спасли краснокнижного лебедя

Школьники из Тынды во время рыбалки спасли краснокнижного лебедя
pexels.com

Раненого краснокнижного лебедя поймали во время рыбалки девятиклассники из Тынды. Теперь специалисты займутся восстановлением редкой птицы.

Ученики гимназии №2 Алексей Перелевко и Владимир Котеленец обнаружили лебедя в кустах на острове посреди реки Тында. Подростки связались с эколого-биологическим отделом Центра детского творчества, потому что птица оказалась раненой — ветеринары позже констатировали у найденыша ушиб правого крыла, сообщает Gazeta-bam.ru.

«Его судьба предопределена. Лебедя направят в Благовещенск в управление по охране животного мира, откуда, набравшись сил, он будет выпущен на волю», — пояснил специалист управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Павел Корчевой.

Ранее орнитолог Иван Краснов из подмосковного поселка Быково при помощи черешни поймал сбежавшего попугая. Жако Карлуша самостоятельно открыл клетку и пытался покинуть хозяйский дом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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