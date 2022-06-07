Школьники из Тынды во время рыбалки спасли краснокнижного лебедя

«Его судьба предопределена. Лебедя направят в Благовещенск в управление по охране животного мира, откуда, набравшись сил, он будет выпущен на волю», — пояснил специалист управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области Павел Корчевой.