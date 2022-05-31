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Школьники из РФ стали обладателями восьми медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Школьники из РФ стали обладателями восьми медалей на Азиатской олимпиаде по физике
globallookpress/Aleksander Polyakov

Россияне завоевали восемь наград на Азиатской олимпиаде по физике, которая состоялась в Индии.

Российские школьники завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые награды на Азиатской олимпиаде по физике. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Минпросвещения РФ.

Участниками олимпиады стали представители 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские школьники готовились к ней под руководством специалистов из Московского физико-технического института и Образовательного центра «Сириус». Азиатская олимпиада считается одной из самых сложных международных олимпиад, которые проводятся в мире. 

азиатская олимпиада медали Россия физика
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