Школьники из РФ стали обладателями восьми медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Участниками олимпиады стали представители 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские школьники готовились к ней под руководством специалистов из Московского физико-технического института и Образовательного центра «Сириус». Азиатская олимпиада считается одной из самых сложных международных олимпиад, которые проводятся в мире.