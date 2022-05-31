Школьники из РФ стали обладателями восьми медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Россияне завоевали восемь наград на Азиатской олимпиаде по физике, которая состоялась в Индии.
Российские школьники завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые награды на Азиатской олимпиаде по физике. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Минпросвещения РФ.
Участниками олимпиады стали представители 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российские школьники готовились к ней под руководством специалистов из Московского физико-технического института и Образовательного центра «Сириус». Азиатская олимпиада считается одной из самых сложных международных олимпиад, которые проводятся в мире.