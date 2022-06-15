Школьники из Реутова подарили калужскому парку «Никола-Ленивец» дом для комаров

Домик для комаров выполнен из шпона и внешне напоминает пчелиный улей. По словам авторов конструкции, в домике предусмотрены комфортные условия для проживания комаров. Предполагается, что изобретение реутовских школьников поможет отвлечь насекомых от любителей отдыха на открытой природе. Для этого авторы предлагают разместить внутри конструкции емкость с туалетной водой.