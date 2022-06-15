Школьники из Реутова подарили калужскому парку «Никола-Ленивец» дом для комаров

Воспитанники реутовского «Изобретариума» сконструировали уникальный домик для комаров. Как сообщили в пресс-службе администрации подмосковного Реутова, школьники передали объект ландшафтной архитектуры парку «Никола-Ленивец» в Калужской области.
Домик для комаров выполнен из шпона и внешне напоминает пчелиный улей. По словам авторов конструкции, в домике предусмотрены комфортные условия для проживания комаров. Предполагается, что изобретение реутовских школьников поможет отвлечь насекомых от любителей отдыха на открытой природе. Для этого авторы предлагают разместить внутри конструкции емкость с туалетной водой.
«Проект прошел защиту и в качестве итоговой работы за год был по достоинству оценен серьезными архитекторами», — рассказала руководитель «Изобретариума» Наталья Кивва.
Отмечается, что вес конструкции составляет примерно 200 граммов. При должном уходе срок службы объекта ландшафтной архитектуры может составить примерно три года.