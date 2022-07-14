Школьникам в Херсоне выдали аттестаты российского образца: эксклюзивный репортаж

14 июля — большой день для выпускников херсонских школ, так как сегодня состоялся день выдачи аттестатов об окончании среднего общего образования. Однако по-настоящему значимым этот день стал для лучших учеников Херсона, им торжественно вручили их аттестаты в здании херсонского городского совета.
Помимо аттестатов с отличием и золотых медалей, лучшие ученики, чьи старания и прилежность были доказаны отменной успеваемостью при обучении, были награждены сертификатом на поездку в Крым, в Международный детский центр отдыха «Артек», где они смогут провести целую смену и отдохнуть после тяжелого учебного года.
На церемонии также присутствовали родители выпускников. Эти люди воспитали своих детей умными, прилежными и ответственными, что позволило выпускникам стать лучшими среди своих сверстников.