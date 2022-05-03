Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после отравления спиртным в Петербурге

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В больницу в тяжелом состоянии доставили 15-летнго школьника. Петербургские полицейские начали проверку по данному факту, сообщил источник.
Стражи порядка установили, что врачи забрали восьмиклассника из парка на Искровском проспекте. У ребенка произошел судорожный припадок. Согласно предварительным данным, школьник с друзьями распивал некачественное спиртное в общественном месте.
В городе Одинцово прокуратура начала проверку по факту смерти подростка. Правоохранители установили, что летальный исход наступил после употребления наркотиков, сообщило издание РИАМО.
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