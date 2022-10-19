Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после драки с одноклассником в Петербурге

Ученик шестого класса попал в больницу после драки со сверстником в одной из школ Невского района Петербурга. Мальчика забрали на машине скорой помощи из квартиры на Дальневосточном проспекте, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Правоохранители выяснили, что 14 октября подросток подрался с одноклассником в учебном заведении на улице Тельмана. Пострадавший несколько дней жаловался на боль после того, как получил удар кулаком в живот.
В результате ребенка госпитализировали и диагностировали у него травмы внутренних органов. Сейчас юный пациент находится в тяжелом состоянии. Полиция начала проверку.
Накануне подросток разорвал однокурснику селезенку в ходе драки в Гатчинском районе Ленинградской области, передавало издание РИАМО.