Школьник утонул в озере на глазах шестилетней сестры в Новосибирске

Правоохранители инициировали проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Новосибирске. Мальчик утонул в озере Экран на глазах шестилетней сестры. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в Калининском районе города. Школьник, находясь на пляже вместе с юной родственницей и другом, прыгал с пеньков. В какой-то момент он полностью ушел под воду и не смог самостоятельно выплыть.
Спасатели извлекли тело ребенка из озера. Выясняются обстоятельства случившегося.
Во Владимирской области 26-летний мужчина погиб в результате утопления, передает «Царьград». Возможно, во время купания он находился в состоянии алкогольного опьянения.