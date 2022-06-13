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Школьник утонул в озере на глазах шестилетней сестры в Новосибирске

Школьник утонул в озере на глазах шестилетней сестры в Новосибирске
https://www.pexels.com/

Правоохранители инициировали проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Новосибирске. Мальчик утонул в озере Экран на глазах шестилетней сестры. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Калининском районе города. Школьник, находясь на пляже вместе с юной родственницей и другом, прыгал с пеньков. В какой-то момент он полностью ушел под воду и не смог самостоятельно выплыть.

Спасатели извлекли тело ребенка из озера. Выясняются обстоятельства случившегося.

Во Владимирской области 26-летний мужчина погиб в результате утопления, передает «Царьград». Возможно, во время купания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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