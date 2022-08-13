Новости03

Школьник упал с тарзанки в Одинцове и сломал позвоночник

Школьник упал с тарзанки в Одинцове и сломал позвоночник
pxhere.com

Несовершеннолетний житель Одинцова получил травмы в результате обрыва троса тарзанки на детской площадке.

Как пишет РИАМО, прибывшие на место медики диагностировали у ребенка компрессионные переломы нескольких позвонков. По словам мамы пострадавшего, теперь школьнику предстоит долгая реабилитация.

«Практически каждый вечер мы с дочерью ходили кататься на этой тарзанке. Я никогда не проверял оборудование. Скажу больше, мне бы даже в голову не пришло это. Ведь двор новый», — прокомментировал ситуацию житель дома по имени Роман.

Как пояснили представители управляющей компании, ответственность за ЧП на детской площадке лежит на плечах застройщика. Дело в том, что на оборудование еще не вышел срок гарантии.

одинцово подмосковье школьник
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.