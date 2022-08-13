Школьник упал с тарзанки в Одинцове и сломал позвоночник

«Практически каждый вечер мы с дочерью ходили кататься на этой тарзанке. Я никогда не проверял оборудование. Скажу больше, мне бы даже в голову не пришло это. Ведь двор новый», — прокомментировал ситуацию житель дома по имени Роман.