Школьник упал с тарзанки в Одинцове и сломал позвоночник

Несовершеннолетний житель Одинцова получил травмы в результате обрыва троса тарзанки на детской площадке.
Как пишет РИАМО, прибывшие на место медики диагностировали у ребенка компрессионные переломы нескольких позвонков. По словам мамы пострадавшего, теперь школьнику предстоит долгая реабилитация.
«Практически каждый вечер мы с дочерью ходили кататься на этой тарзанке. Я никогда не проверял оборудование. Скажу больше, мне бы даже в голову не пришло это. Ведь двор новый», — прокомментировал ситуацию житель дома по имени Роман.
Как пояснили представители управляющей компании, ответственность за ЧП на детской площадке лежит на плечах застройщика. Дело в том, что на оборудование еще не вышел срок гарантии.