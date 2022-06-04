Ужасы жизни под обстрелами ВСУ в личном дневнике описал 14-летний школьник из города Рубежное.
Подросток делал записи, чтобы никогда не забыть о зверствах националистов. В своем дневнике он рассказывал о дефиците воды и холодных ночах, проведенных в подвале, сообщил корреспондент издания «Известия».
«Обстреливали украинские боевики? Да. Когда в определенный момент мы ходили ко мне домой с одной из жительниц бункера, за вещами мы бегали, стоял БТР украинский и нацелен был на дом, ну его дуло смотрело на жилой дом», – рассказал школьник.
Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, Макеевку и Ясиноватую. Огнь по населенным пунктам велся из «Градов», передает телеканал «360».
«Вечерняя Москва» сообщила о боевом духе российских военнослужащих. Они побеждают врага бесстрашием и находчивостью.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. В Минобороны РФ многократно отмечали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, а мирным жителям ничего не угрожает.