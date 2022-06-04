Школьник из ЛНР в личном дневнике описал ужасы жизни под обстрелами ВСУ

«Обстреливали украинские боевики? Да. Когда в определенный момент мы ходили ко мне домой с одной из жительниц бункера, за вещами мы бегали, стоял БТР украинский и нацелен был на дом, ну его дуло смотрело на жилой дом», – рассказал школьник.