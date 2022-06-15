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Школьник из Бийска занял третье место на первенстве России по классическим шахматам

Школьник из Бийска занял третье место на первенстве России по классическим шахматам
pxhere.com

В Костроме прошло первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек до 21 года, в соревнованиях участвовали 17 слепых и слабовидящих спортсменов из девяти российских регионов. Турнир состоял из восьми туров с раздельным зачетом у юношей и девушек.

Первое место с результатом 100% занял член сборной команды России и кандидат в мастера спорта Максим Ермаков, сообщает издание «Наш Бийск». Максим выступал параллельно за Костромскую и Астраханскую области. Сергея Серебряков из Свердловской области и Тимур Александров из Алтайского края набрали по 6 очков, по результату личной встречи Сергею присуждено второе место, Тимуру — третье.

Тимур Александров живет в Бийском районе, в селе Малоенисейское, учится в бийской школе-интернате №3, тренируется в Александра Труфанова.

бийск шахматы школьник
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