Школьник из Бийска занял третье место на первенстве России по классическим шахматам

В Костроме прошло первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек до 21 года, в соревнованиях участвовали 17 слепых и слабовидящих спортсменов из девяти российских регионов. Турнир состоял из восьми туров с раздельным зачетом у юношей и девушек.