Шизофрению могут вызывать аутоиммунные заболевания

Ученые из Японии приблизились к разгадке природы возникновения шизофрении. В ходе изучения душевнобольных удалось установить, что в некоторых случаях их организм вырабатывал антитела, уничтожающие белок NCAM1. Подобные антитела образуются у людей с аутоиммунными заболеваниями.
«Почему и как вырабатываются антитела против NCAM1 у некоторых пациентов с шизофренией, является предметом будущих исследований», — приводит выводы ученых Planet Today.
Однако уже сейчас исследователи предполагают, что открытие может помочь некоторым больным шизофренией побороть недуг. По мнению ученых, методы лечения с аутоиммунным заболеванием покажут эффективность в борьбе с психическим расстройством.
В ходе исследования японские специалисты провели обследование более 200 человек с подтвержденным диагнозом шизофрения. Специфические антитела были выявлены у 12 пациентов.