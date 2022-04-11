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    Ширвиндт отреагировал на оскорбительные высказывания Макаревича о россиянах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

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    Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

    Художественный
    руководитель Театра сатиры, режиссер Александр Ширвиндт ответил на слова
    музыканта Андрея Макаревича, заступившегося за уехавших из России артистов.

    Покинувшие родную страну звезды
    российского шоу-бизнеса столкнулись с большим количеством критики от поклонников.
    Находящийся в Израиле Макаревич решил поддержать знаменитостей, набросившись на
    россиян с оскорблениями.

    Александр Ширвиндт прокомментировал грубые высказывания уехавшего за границу исполнителя.

    «Мало кто понимает, что
    Россия — это ведь не березки. Россия, в первую очередь, народ», —  отметил Ширвиндт в Twitter-аккаунте.

    Режиссер добавил, что таких грубых слов заслуживают только те, кто
    оскорбляет русский народ, как это сделал Макаревич. А для тех, кто уехал, и ни
    одного хорошего слова тоже не останется, передает «Царьград».

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