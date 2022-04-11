Ширвиндт отреагировал на оскорбительные высказывания Макаревича о россиянах

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Художественный
руководитель Театра сатиры, режиссер Александр Ширвиндт ответил на слова
музыканта Андрея Макаревича, заступившегося за уехавших из России артистов.
Покинувшие родную страну звезды
российского шоу-бизнеса столкнулись с большим количеством критики от поклонников.
Находящийся в Израиле Макаревич решил поддержать знаменитостей, набросившись на
россиян с оскорблениями.
Александр Ширвиндт прокомментировал грубые высказывания уехавшего за границу исполнителя.
«Мало кто понимает, что
Россия — это ведь не березки. Россия, в первую очередь, народ», — отметил Ширвиндт в Twitter-аккаунте.
Режиссер добавил, что таких грубых слов заслуживают только те, кто
оскорбляет русский народ, как это сделал Макаревич. А для тех, кто уехал, и ни
одного хорошего слова тоже не останется, передает «Царьград».