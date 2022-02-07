Шипилин: «накрывшая с головой» лавина проблем заставит Украину вступить в Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. Интеграция с Россией является единственным путем спасения для Украины, рассказал политический аналитик Павел Шипилин в комментарии «Народным Новостям».

«Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — отметил Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Интеграционный проект России и Белоруссии под названием «Союзное государство» начал развиваться еще в конце 1990-х. Проект предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства.

Политический аналитик Павел Шипилин рассказал «Народным Новостям», что та лавина проблем, которая накрыла Украину с головой, может заставить страну принять решение стать частью Союзного государства.

«Единственный способ Украине выжить в современных условиях — это интеграция с постсоветским пространством, прежде всего с Россией. Иначе Украину ждут непреодолимые экономические проблемы, которые она в одиночку не сможет решить. А Запад ей помогать не будет», — объяснил политолог.

По словам Шипилина, для того, чтобы Украина пошла по правильному пути интеграции с Россией и Белоруссией, в Киеве должен появиться самостоятельный президент, который предпримет решительные шаги по разрыву отношений с Западом и восстановлению отношений с Россией.

«В таком случае будет полноценное Союзное государство. Интеграция с Россией — единственный путь для спасения Украины. Если Украина останется с Западом, то ее ждет разруха, полная деградация и неуправляемость», — подытожил наш собеседник.

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