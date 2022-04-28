Шестой региональный чемпионат «Абилимпикс» проходит в Великом Новгороде

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В Великом Новгороде проходит VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году в нем принимают участие 157 школьников старше 14 лет, 94 студента и 10 специалистов.
Самые популярные и массовые компетенции — «Адаптивная физическая культура», «Столярное дело», «Обработка текста» и «Художественное вышивание», сообщает портал «Новгород.ру». Среди региональных компетенций популярностью пользуются «Берестоплетение», «Садовник» и «Печное дело». В этом году в программу чемпионата включены и новые компетенции: «Кирпичная кладка», «Вязание крючком» и «Слесарное дело».
Проведение подобных чемпионатов способствует расширению доступной среды и созданию условий для самореализации детей с ограниченными возможностями. Профессиональные навыки соревнующихся оценят 212 экспертов. Победители регионального чемпионата отправятся на ежегодный Национальный чемпионат «Абилимпикс», который будет проведен в Москве.