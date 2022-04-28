Шестой региональный чемпионат «Абилимпикс» проходит в Великом Новгороде

В Великом Новгороде проходит VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году в нем принимают участие 157 школьников старше 14 лет, 94 студента и 10 специалистов.