Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры начались в Душанбе

Мероприятие началось 14 октября в Душанбе и продлится до 18 числа. Контроль проведения будет осуществляться под патронажем президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Международного Дельфийского комитета. Шестнадцатые молодежные игры посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ, передает Медиагруппа «Патриот».