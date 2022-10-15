Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры начались в Душанбе

Таджикистан принял Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры стран Содружества Независимых Государств.
Мероприятие началось 14 октября в Душанбе и продлится до 18 числа. Контроль проведения будет осуществляться под патронажем президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Международного Дельфийского комитета. Шестнадцатые молодежные игры посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ, передает Медиагруппа «Патриот».
Более 500 конкурсантов собираются принять участие в мероприятии. Возраст претендентов варьируется от 10 до 25 лет. Среди членов жюри представлены 30 деятелей культуры, доктора искусствоведения и профессоры СНГ.
Официальная церемония открытия мероприятия состоится 15 октября. Главная цель игр заключается в обеспечении содействия профессиональному росту молодых талантов, поощрение международного диалога, развитие национальных культур и укрепление связей между странами.