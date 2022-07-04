Шестилетняя девочка попала под колеса сразу двух машин на Ропшинском шоссе

В Петербурге срочно госпитализировали шестилетнюю девочку: малышка серьезно пострадала, попав под колеса сразу двух автомобилей на дороге. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, передает пресс-служба местного МВД.
Инцидент произошел на Ропшинском шоссе. Девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и угодила под машину. От удара ее отбросило на легковушку, движущуюся по встречной полосе.
Теперь в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются правоохранители. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.