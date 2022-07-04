Новости0

Шестилетняя девочка попала под колеса сразу двух машин на Ропшинском шоссе

Шестилетняя девочка попала под колеса сразу двух машин на Ропшинском шоссе
pxhere.com

В Петербурге срочно госпитализировали шестилетнюю девочку: малышка серьезно пострадала, попав под колеса сразу двух автомобилей на дороге. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, передает пресс-служба местного МВД.

Инцидент произошел на Ропшинском шоссе. Девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и угодила под машину. От удара ее отбросило на легковушку, движущуюся по встречной полосе.

Теперь в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются правоохранители. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

авария девочка дтп петербург пострадавшая Ропшинское шоссе
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.