Шестилетняя девочка получила травму на подъемнике для инвалидных колясок в Саратове

В Саратове травму получила маленькая девочка. У нее зафиксирована рваная рана голени после того, как сработал механизм подъемника для инвалидных колясок, на котором она играла.
По рассказам очевидцев, шестилетняя девочка забиралась на зафиксированный механизм подъемника и спускалась с него. Неожиданно включился мотор и ногу девочки затянуло в устройство, передает информационное агентство «СарИнформ».
Ребенка удалось освободить. Началось обильное кровотечение из рваной раны на ноге девочки. Была вызвана скорая помощь. Как сообщили в региональном Минздраве, девочка была доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Рану промыли и зашили. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.