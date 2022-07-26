Шестилетняя девочка получила травму на подъемнике для инвалидных колясок в Саратове

Ребенка удалось освободить. Началось обильное кровотечение из рваной раны на ноге девочки. Была вызвана скорая помощь. Как сообщили в региональном Минздраве, девочка была доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Рану промыли и зашили. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.