Шестилетний мальчик едва не утонул в пермском бассейне

Медики госпитализировали шестилетнего мальчика, который едва не утонул в бассейне термального комплекса в Перми. Сейчас ребенок подключен к аппарату ИВЛ.
По сообщениям СМИ, во время купания малыш не смог самостоятельно выбраться на поверхность и захлебнулся. Его мать в этот момент отвлеклась.
До приезда бригады скорой пострадавшему оказывали помощь сотрудники заведения. Сейчас мальчик находится в больнице и получает весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Его состояние оценивается как тяжелое.