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Шестилетний мальчик едва не утонул в пермском бассейне

Шестилетний мальчик едва не утонул в пермском бассейне
Федеральное агентство новостей

Медики госпитализировали шестилетнего мальчика, который едва не утонул в бассейне термального комплекса в Перми. Сейчас ребенок подключен к аппарату ИВЛ.

По сообщениям СМИ, во время купания малыш не смог самостоятельно выбраться на поверхность и захлебнулся. Его мать в этот момент отвлеклась.

До приезда бригады скорой пострадавшему оказывали помощь сотрудники заведения. Сейчас мальчик находится в больнице и получает весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Его состояние оценивается как тяжелое.

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RusNewsToday24
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