Шестидневная рабочая неделя наступит в России в конце февраля

Последняя рабочая неделя февраля для россиян будет шестидневной. Об этом напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В честь Дня защитника Отечества граждане России будут отдыхать только 23 февраля. При этом предыдущий день будет рабочим, но, согласно распоряжению властей, сокращенным. Традиционных выходных после праздника не последует, рассказала Нечаева РИА Новости.

Однако три нерабочих дня придутся на период с 6 по 8 марта включительно. Перед длительным отдыхом россиянам нужно будет отработать шесть дней подряд, передает телеканал «360».

Ранее сервис SuperJob.ru выяснил, что каждый четвертый представитель мужского пола в России останется без подарка в День защитника Отечества. При этом 15% граждан заявили, что сами ничего не хотят получать в этот праздник.

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