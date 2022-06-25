Шестая ракетка мира Циципас стал победителем турнира на Мальорке

Испанец Роберто Баутиста-Агуту уступил шестой ракетке мира Стефаносу Циципасу в финале турнира ATP-250 на Мальорке. Продолжительность встречи, которая закончилась со счетом 6:4. 3:6, 7:6 (7:2), составила 2 часа 31 минуту. За это время Циципас шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта.