Шестая ракетка мира Циципас стал победителем турнира на Мальорке

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в финальной встрече турнира на Мальорке.
Испанец Роберто Баутиста-Агуту уступил шестой ракетке мира Стефаносу Циципасу в финале турнира ATP-250 на Мальорке. Продолжительность встречи, которая закончилась со счетом 6:4. 3:6, 7:6 (7:2), составила 2 часа 31 минуту. За это время Циципас шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта.
Греческий теннисист завоевал девятый титул в карьере. В прошлом году турнир на Мальорке выиграл россиянин Даниил Медведев. Лидер рейтинга ATP принимал участие в нынешнем розыгрыше соревнований, но уступил Баутиста-Агуту.