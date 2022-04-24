Шесть тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США прибыли в Польшу

По их сведениям, в Польском городе Жешув, в 90 км от

границы с Украиной, приземлились два военно-транспортных самолета ВВС США C-17A

Globemaster, грузоподъемностью до 77,5 тонн, а также Boeing 747 и самолет С-17А

из Великобритании.