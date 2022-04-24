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    Шесть тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США прибыли в Польшу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Шесть тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США прибыли в Польшу

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     J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    В Польшу прибыли не менее шести американских тяжелых военно-транспортных
    самолетов ВВС США. Новость об этом появилась в западных ресурсах,
    специализирующихся на материалах об авиации.

    По их сведениям, в Польском городе Жешув, в 90 км от
    границы с Украиной, приземлились два военно-транспортных самолета ВВС США C-17A
    Globemaster, грузоподъемностью до 77,5 тонн, а также Boeing 747 и самолет С-17А
    из Великобритании.

    В начале этой недели президент США Джо Байден анонсировал
    новый пакет военной помощи Киеву на сумму 800 млн рублей. В частности, на
    Украину отправят 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost, а также 72
    155-мм гаубицы M777 и 144 тыс. снарядов.

    По оценкам экспертов, на текущий момент общая сумма
    военной помощи Вашингтона Киеву составляет 3,4 млрд. долларов.

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